Wout van Aert dan toch in de Giro? Italiaanse sportkrant pakt uit met heel vreemde cover

Primož Roglič, Remco Evenepoel en Filippo Ganna. De Italiaanse sportkrant La Gazzetta dello Sport pakt dan ook uit met de drie favorieten voor de eerste roze trui op de voorpagina.

Remco Evenepoel staat centraal op de foto, maar vooral met Primož Roglič is iets opvallends aan de hand. Je ziet wel het hoofd van de Sloveen, maar aan zijn lichaam is duidelijk gefotoshopt.

Want wie goed kijkt, ziet namelijk aan de armen zwart-geel-rode bandjes. En bij Jumbo-Visma heeft enkel Wout van Aert die. Roglič rijdt met namelijk met een wit-blauw-rode bandje, als voormalig kampioen van Slovenië.

Waarom de Italiaanse sportkrant dat deed, is niet helemaal duidelijk. "Misschien was het een poging om de ultieme wielrenner te maken", reageerde iemand op sociale media.

Why did they put Roglič's head on Van Aert's body?



Wrong answers only. #Giro pic.twitter.com/zKFThhvNQD