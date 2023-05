🎥 Favorieten voor het podium verliezen tijd door valpartij, renner van Alpecin-Deceuninck als schuldige aangewezen

De voorbereiding voor de sprint was aan de gang toen er op 3,5 kilometer van de streep gevallen werd. Dat is net buiten de veilige zone van 3 kilometer, waarbij er bij een val of pech geen seconden worden aangerekend voor het klassement.

Maar dat was dus wel het geval. En dat leidde dus tot tijdsverlies voor enkele klassementsmannen. Concurrenten Tao Geoghegan Hart, Hugh Carthy, Jay Vine, Jack Haig en Santiago Buitrago verloren 19 seconden extra op Remco Evenepoel. Ook Mark Cavendish lag erbij.

In het flashinterview verwees Evenepoel al naar de val, maar noemde toen geen namen. Bij onder meer Sporza en VTM deed Evenepoel dat wel: Kaden Groves (Alpecin-Deceuninck).

De Australiër duwde Davide Ballerini waardoor die naar rechts ging, Evenepoel kon ook nog net de val vermijden. Aan de andere kant van de weg keek een renner van DSM op dat moment achterom waardoor die niet zag dat iemand van Jumbo-Visma remde.

Groves moves Ballerini with his hand and consequently the whole group changes direction pic.twitter.com/9anb9iShI1