José De Cauwer ziet meteen een aantal verschuivingen voor het klassement na de openingstijdrit in de Giro

Remco Evenepoel heeft in de openingstijdrit in de Giro de concurrentie weggeblazen. Het was meteen een ferme tik voor Primoz Roglic en dat kan voor de rest van de Giro gevolgen hebben.

Na de openingstijdrit heeft Remco Evenepoel al een mooie voorsprong in de Giro. Qua klassementsmannen is Joao Almeida de 1e achtervolger op 29 seconden. Daarna volgen Tao Geoghegan Hart en Primoz Rogic op respectievelijk 40 en 43 seconden.

Vooral het verschil met Roglic is al vrij groot. Toch zeker als je op voorhand over het duel in deze Giro sprak. Voor José De Cauwer is er dan ook al meteen iets veranderd.

"Evenepoel is volgens mij de betere", stelt De Cauwer bij Sporza. "Al de rest schuift op richting Roglic. Het is geen Evenepoel vs. Roglic meer, maar Evenepoel vs. de rest."

"Roglic zal nu moeten buurten bij anderen", ging De Cauwer verder. "Dan denk ik aan Almeida, Hart, Jay Vine, Geraint Thomas en nog anderen. Na één tijdrit is het een beetje één tegen allen geworden."