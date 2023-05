Tijdritspecialist Filippo Ganna is onder de indruk van Remco Evenepoel: "Hij was een monster"

Filippo Ganna is na de openingstijdrit diep onder de indruk van Remco Evenepoel. Hij noemde hem achteraf een monster.

In de openingstijdrit in de Giro was Filippo Ganna de grote uitdager van Remco Evenepoel. Uiteindelijk won Evenepoel het pleit en was het verschil aan de streep 22 seconden.

Na de finish sprak Ganna via de kanalen van INEOS Grenadiers: "Ik had nochtans de waardes getrapt die we vooraf hadden vooropgesteld. Ik ben dus heel tevreden."

"Alleen reed ik tegen een monster (Evenepoel, red.)", ging Ganna verder. "Ik kan daar enkel chapeau over zeggen."

Ganna zag ook een goede prestatie bij de rest van het team: "We staan met 3 man in de top 10 (Tao Geoghegan Hart is 4e en Geraint Thomas 9e, red.). Zo is de moraal binnen het team al meteen hoog en voor de rest van de Giro zullen we wel zien."