Ritwinnaar Michael Matthews neemt revanche: "Enkele weken van de fiets gebleven om na te denken"

Michael Matthews heeft de 3e rit in de Giro gewonnen. Het was een belangrijke zege voor hem en het maakte veel bij hem los.

Het was bijna 300 dagen geleden dat Michael Matthews nog een zege had geboekt. Hij won vorig jaar in de Tour de rit naar Mende, maar nadien pakte hij alleen nog maar ereplaatsen.

Bovendien kende Matthews dit voorjaar heel wat pech. Zo had hij een coronabesmetting en miste hij daardoor een groot deel van het voorjaar. In de Ronde van Vlaanderen kwam hij dan weer 3 keer ten val. Daardoor kon hij de Ardennenklassiekers niet rijden.

"Al die tegenslagen deden me twijfelen of ik nog wel wou koersen. Ik ben een paar weken van de fiets gebleven om na te denken", vertelde Matthews aan Het Nieuwsblad.

Uiteindelijk besliste Matthews om toch door te gaan. "Ik besefte dat wielrennen mijn sport, moijn hobby, mijn doel en mijn droom is", ging hij verder. "Ik kan me geen betere job wensen."

Matthews stelde zichzelf als doel om het plezier op de fiets terug te vinden. Volgens hem kan je alleen zo winnen. "Zo reed hij de 3e rit in de Giro "puur op instinct". "Ik kwam uit de laatste bocht en kreeg meteen een smile op mijn gezicht, want ik besefte dat ik het kon halen", besloot hij.