Thibaut Pinot is in het bezit van de bergtrui: "Het was niet gepland. Ik heb andere doelen"

Thibaut Pinot is na 3 dagen de leider in het bergklassement. Nochtans was dat niet het plan. Het was eerder een samenloop van omstandigheden.

Tijdens de 3e etappe lag er een klim van 3e categorie en die werd meteen gevolgd door één van 4e categorie. Thibaut Pinot kwam telkens al 1e boven. Zo pakte hij 12 punten en dat was goed om de leiding in het bergklassement te nemen. Zo zal hij in de 4e rit de maglia azzurra dragen.

"Nochtans was dat niet gepland", vertelde Pinot via de kanalen van Groupama-FDJ. "Het werd plots een mogelijkheid toen de vroege vlucht werd gegrepen en boven op de beklimmingen koste het me geen energie. Ook wou ik in een goede positie voor de afdalingen zitten. Dus was meedoen voor de bergpunten een nuttige inspanning."

De bergtrui behouden, is voor Pinot niet meteen een doel. "Momenteel focus ik me nog op het algemeen klassement. Anderzijds is het ook wel leuk om een leiderstrui te dragen. Zeker omdat het mijn 1e trui in de Giro is", besloot hij.