🎥 De Belgen roeren zich in de Ronde van Hongarije: mee in de vlucht en een mooie ereplaatsen, de zege is voor een Zwitser

Yannis Voisard heeft de 4e rit in de Ronde van Hongarije gewonnen. Hij won solo na een rit waarin de Belgen zich veel lieten zien. Jasper De Buyst, Yves Lampaert en Dries De Bondt zaten mee in de vroege vlucht en Thibau Nys en Sylvain Moniquet stonden mee op het podium.

In de Ronde van Hongarije stond de koninginnenrit op het menu. De aankomst lag boven op Dobogokö (7,2 km aan 4,8%). Onderweg lag ook 3 keer de beklimming van de Pilisszanto (2 km aan 8,7%). De finish lag na ruim 206 km.

6 renners trokken al vroeg in de aanval. Daarbij zaten 3 Belgen. Jasper De Buyst, Yves Lampaert en Dries De Bondt zaten in de vroege vlucht. Ze kregen meer dan 4 minuten voorsprong.

In de finale bleven in de kopgroep enkel nog de Belgen over en het peloton had er zijn handen vol mee. Met nog 14 km te gaan, hadden De Buyst, Lampaert en De Bondt nog 2'40".

Op de laatste keer Pilisszato begonnen de favorieten in het peloton zich te roeren. Jhonatan Narvaez viel aan en Marc Hirschi reageerde meteen. Ondertussen was De Bondt al uit de kopgroep gelost. In de groep der favorieten bleef het tempo erin zitten.

Yannis Voisard viel op de slotheling aan en ging op en over De Buyst en Lampaert. Niemand zag hem nog terug. Achter hem werd gesprint voor de 2e plek en daarin haalde Thibau Nys het. Sylvain Moniquet werd 3e. Hirschi blijft leider.