Remco Evenepoel ziet een belangrijke concurrent voor de tijdrit in de Giro uitvallen

Pech voor Filippo Ganna en INEOS Grenadiers, want de Italiaan liep corona op. Zo zal hij niet aan de start van de 8e rit staan. "Hij vertoont lichte en griepachtige symptonen", klinkt het bij het team.

Voor INEOS Grenadiers is dat een aderlating, want zo verliest het een stevige ploegmaat. Op het vlakke en in de achtervolging kon Ganna een belangrijke rol voor Geraint Thomas en Tao Geoghegan Hart zijn.

Door de opgave van Ganna zal er geen nieuw tijdritduel met Remco Evenepoel meer zijn. In de openingstijdrit eindigde de tijdritspecialist op 22 seconden 2e van Evenepoel. Zondag staat er een lange en vlakke tijdrit richting Cesena op het menu.

Filippo Ganna will regrettably not line up to contest today’s Stage 8 of the 2023 #Giro, after testing positive for Covid-19 and displaying mild, flu-like symptoms.



Filippo will now rest and recover fully before resuming his remaining 2023 race programme. pic.twitter.com/90rVQyhIQ7