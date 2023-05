Patrick Lefevere was het niet eens met de tactiek van zijn ploeg: "Ik vond dat geen groot probleem"

Vorige dinsdag verzette Soudal Quick-Step erg veel werk om een interessante kopgroep te laten wegrijden en zo de roze trui weg te geven. Patrick Lefevere was het niet eens met de beslissing van de ploegleiders.

Brandon McNulty probeerde het dinsdag in het begin van de etappe een aantal keer om in de ontsnapping van de dag te zitten. De Amerikaan was ook weg, maar Soudal Quick-Step haalde hem terug.

McNulty stond op dat moment wel al op vijf minuten van Evenepoel, maar toch vond de ploeg hem te gevaarlijk om veel tijd te geven. In 2020 werd McNulty al eens 15de in de Giro, vorig jaar werd hij 19de in de Vuelta.

Patrick Lefevere had de vlucht met McNulty wel laten rijden. "Ik vond dat geen groot probleem. Onze ploegleiding zag het anders en dan ken ik ook mijn plaats", zegt hij bij Het Nieuwsblad.

"In koersstrategie hebben zij het laatste woord", zei Lefevere nog. Met Leknessund en Team DSM ging de roze trui uiteindelijk toch naar een team dat zijn verantwoordelijkheid opnam. Iedereen toch teverden dus.