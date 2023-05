Vader Sven Nys bijzonder trots op zijn zoon Thibau na knappe prestatie in Hongarije

Thibau Nys greep zaterdag net naast zijn eerste profzege. In de Ronde van Hongarije werd hij tweede in een bergrit, vader Nys was onder de indruk.

Thibau Nys rijdt dit jaar zijn eerste echte seizoen bij het Amerikaanse Trek-Segafredo. En daar maakt Nys indruk. In de Ronde van Romandië werd hij onlangs nog tweede in de sprint, zaterdag werd hij tweede in de koninginnenrit in Hongarije. Nadat Belgen De Bondt, De Buyst en Lampaert de etappe hadden gekleurd, kwam alles weer samen op de slotklim. Maar door de aanvallen van leider Marc Hirschi werden ze genekt. Een landgenoot van hem, Yannis Voisard, sprong naar de kopgroep toe en ging er ook over. Hij won de etappe met 10 seconden voorsprong op de favorieten voor het eindklassement. En daarin sprintte Thibau Nys dus naar een tweede plaats, Sylvain Moniquet (Lotto Dstny) werd derde. Vader Sven Nys was duidelijk onder de indruk van zijn zoon. "Straf nummertje", schreef hij op zijn sociale media. Straf nummertje @thibau_nys4 daar in Hongarije. — Sven Nys (@sven_nys) May 13, 2023