Renner van Intermarché-Circus-Wanty blijft in tegenstelling tot Evenepoel in de Giro na positieve test en geeft daar opvallende uitleg voor

Remco Evenepoel gaf op in de Giro na een positieve coronatest. De Noor Sven Erik Bystrom heeft ook positief getest, maar hij blijft gewoon in de Giro.

Het nieuws van de opgave van Remco Evenepoel na een positieve coronatest sloeg in als een bom. Soudal Quick-Step wilde geen risico nemen met Evenepoel en verplichte hem om op te geven na zijn positieve test.

Maar niet iedereen is die mening toegedaan. Zo verklaarde de Noor Sven Erik Bystrøm namelijk aan Eurosport Noorwegen dat hij de voorbije dagen met corona rondreed in de Giro.

"We lieten een eventuele opgave niet afhangen van een positieve test, maar van de symptomen", vertelt hij. "Als ik koorts had gehad en me slecht voelde, zou het een ander verhaal zijn. De afgelopen dagen waren zwaar, maar dat is logisch vindt hij na al negen ritten.

Toch gaat het nu de goede kant op. "Ik heb het gevoel dat de ziekte uit mijn lichaam is." Over de andere opgaves door corona is Bystrøm duidelijk. "Als iedere renner zou opgeven na een positieve coronatest, dan zou er in Rome bijna niemand meer overblijven."