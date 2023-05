Intermarché-Circus-Wanty moet dan toch zijn kar keren over positieve renner én verliest er nog één

Maandag meldde de Noor Sven Erik Bystrøm nog dat hij positief had get est op corona. Zijn symptomen waren mild en Bystrøm en zijn team Intermarché-Circus-Wanty vonden dat de Noor dus verder kon rijden.

Het team verdedigde die keuze maandagavond ook, maar dinsdag is er een heel ander verhaal. "Sven Erik Bystrøm zal uiteindelijk niet aan de start van de tiende rit van de Ronde van Italië verschijnen."

"Ter herinnering: de Noor, die positief testte op covid, had van de medische teams van de UCI en organisator RCS groen licht gekregen om in afwezigheid van symptomen en conform aan het UCI-reglement de wedstrijd voort te zetten."

"Tijdens de nacht van maandag op dinsdag begon Bystrøm echter symptomen te

ontwikkelen. Uit voorzorg en om zijn gezondheid te bewaren, zal Sven Erik naar huis terugkeren om te rusten."

Het Belgische team ziet ook de Est Rein Taaramäe verdwijnen uit de Giro. Hij heeft geen corona, maar kampt met maag- en darmproblemen. Het Belgische team blijft dus nog met 6 renners over in de Giro.

However, Sven Erik Bystrøm started to develop symptoms on the night of Monday to Tuesday. As a precautionary measure and in order to preserve his health, he will return home to rest. (2/2)