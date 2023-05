Ilan Van Wilder is "gefrustreerd" na een 6e plaats in een Giro-etappe

Ilan Van Wilder is in de 12e etappe in de Giro 6e geëindigd. Achteraf was hij gefrustreerd over zijn medevluchters.

Al snel roerde Ilan Van Wilder zich om in de vroege vlucht naar Rivoli mee te glippen. Uiteindelijk zat hij in een grote vluchtersgroep van 30 renners.

Na de finish was Van Wilder niet tevreden. "Het was ik tegen de wereld", zuchtte hij bij Sporza. "We zitten maar met 3 in de ploeg en de andere teams zaten met 2 à 3 man in de kopgroep. Ook was er geen samenwerking omdat de groep te groot was."

Er werd al vroeg aangevallen en uiteindelijk reed een groepje van 4 man weg. "Toen was ik net een jasje gaan halen", ging Van Wilder verder. "Zelf had ik al verschillende keren geprobeerd om weg te rijden, maar ze zaten telkens op mijn wiel. Waarschijnlijk hadden ze schrik voor de klim."

Uiteindelijk reed de jonge Belg de klim van beneden naar boven op kop. "En zo kwam ik nog bij de achtervolgers. Uiteindelijk win ik nog de sprint (hij werd 6e, red.) en dat was het hoogst haalbare. Met een mannetje meer had het mogelijk een ander verhaal geweest. Tijdens de sprint zag ik ze nog komen, maar ik dacht: 'Jullie niet'. Ik ben echt gefrustreerd over deze rit", besloot Van Wilder.