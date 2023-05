Patrick Lefevere heeft groot nieuws over gezondheid Remco Evenepoel en brengt nog meer helderheid over plannen

Het zijn voor Patrick Lefevere tijden waarin heel wat van de vragen over Remco Evenepoel gaan. Over diens gezondheid heeft Lefevere belangrijk nieuws te melden.

De CEO van Soudal Quick-Step heeft aan Het Nieuwsblad verklaard dat Remco Evenepoel voor het eerst sinds zijn positieve coronatest in de Giro weer negatief getest heeft. De man die de Giro in de roze trui moest verlaten, is dus verlost van het virus.

Dat kwam naar voren in een telefonisch gesprek dat beiden donderdag gevoerd hebben. Een weekend om verder uit te rusten en harttesten volgende week zijn de volgende etappes in het herstel van Remco Evenepoel. Als die harttesten goed nieuws opleveren, kan de rest van de planning dan ingevuld worden.

WELLICHT OOK GEEN VUELTA

Lefevere had eerder al aangegeven dat Evenepoel niet naar de Tour zou gaan. Als het van Lefevere afhangt, past Evenepoel ook voor de Vuelta. Het najaar zou dan vooral draaien rond de kampioenschappen, met het BK (tijdrijden en op de weg) en het WK op het menu.