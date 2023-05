De Cauwer zegt waar het op staat voor Evenepoel: "Daar heeft hij zelf voor gezorgd, daar kunnen wij niet aan doen"

In het kamp van Remco Evenepoel lijken ze een beslissing genomen te hebben. Bij José De Cauwer kan je meestal wel terecht om te belichten hoe de zaken nu echt in mekaar steken en dat is nu niet anders.

Remco Evenepoel zou na zijn opgave in de Giro niet meer aan de bak komen in een grote ronde dit jaar. Niet in de Tour, niet in de Vuelta. In het Giro Magazine van Sporza kwamen ze hierop terug. "Daar zijn de meningen over verdeeld. Iedereen heeft daar een mening over."

"Ik heb daar ook een mening over: wij hadden hem in de Tour gestoken", zegt José De Cauwer aan Karl Vannieuwkerke. "Misschien is na een gesprek met Remco zelf duidelijker geworden dat hij het toch liever niet doet."

© photonews

De gewezen bondscoach wil wel één ding duidelijk stellen. "Men spreekt over druk die wij vanuit België op hem zouden leggen. Daar heeft hij zelf voor gezorgd, daar kunnen wij niet aan doen. Hij is wereldkampioen geworden, hij heeft een fantastische Luik-Bastenaken-Luik gereden."

Uiteraard heeft dat zo zijn gevolgen voor koersen in de toekomst. "Dan kan je niet anders meer dan in de schijnwerpers rijden. Maar het moet toch mogelijk zijn om voor jezelf uit te maken: ik ga naar de Tour op mijn manier."