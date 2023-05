Zijn abrupte opgave heeft nu al een ongelooflijke impact op de Giro: "Dan mis je Remco Evenepoel"

Het is al met enige heimwee terugdenken aan Remco Evenepoel in de roze trui. De Giro had er sowieso wel bij gevaren als de wereldkampioen had kunnen uitrijden.

Door een coronabesmetting stapte Remco Evenepoel erg abrupt uit de Giro. Sindsdien is het spektakel in de eerste grote ronde van het jaar er niet op vooruit gegaan. In rit 13 naar Crans-Montana bleef het verhoopte vuurwerk tussen de favorieten achterwege. "Er ontplofte niets", stelde Bobbie Traksel vast in de nabespreking op Eurosport. STRIJD BARST NIET LOS Bij Jumbo-Visma wilden ze vooral de roze trui van Thomas niet overnemen en dat was ook analiste Jip van den Bos opgevallen. "Je snapt Jumbo-Visma heel goed. Voor de koers is het wel jammer, want je wil natuurlijk dat de strijd voor het klassement losbarst. Dat is nu gewoon niet zo." Dat heeft alles te maken met de kleine verschillen aan de kop van het klassement. "Alles staat zo dicht bij elkaar. Dan mis je een Remco Evenepoel die daar nog voor staat. Hem hadden Thomas en Roglic samen kunnen aanvallen." En dan had Evenepoel daar weer op moeten reageren. Zonder Remco erbij blijven we op onze honger zitten.