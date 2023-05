Michel Wuyts schuift een favoriet voor de mini-Ronde van Lombardije naar voren

De 15e rit gaat naar Bergamo. Michel Wuyts schuift Ilan Van Wilder naar voren als een van de kanshebbers op de zege.

Net voor de 2e rustdag is er nog een zware etappe naar Bergamo. Voor Michel Wuyts is het "een mini-Ronde van Lombardije". "Het is een terrein dat uitnodigt om te koersen", zei hij bij Het Laatste Nieuws.

"Het is een streek die de renners schrik inboezemt. Vooral door de partijen die hier in het verleden gebeurd zijn. De afdalingen zijn hier huiveringwekkend. Reken toch op 500 bochten en dat is mentaal ook uitputtend", aldus Wuyts.

Wuyts denkt dat het een rit voor de aanvallers zal worden: "Maar de valleien zijn breder dan in de echte Ronde van Lombardije. Zo is er een grotere kans op hergroeperingen. Ik noteer alvast Ilan Van Wilder met stip."