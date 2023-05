'Remco Evenepoel heeft een grote troef om ook in Tour de France succes te boeken'

De Vuelta heeft Remco Evenepoel al gewonnen, in de Giro was hij ook goed op weg. In de Tour, wat zou hij daar kunnen?

Moet Remco Evenepoel alsnog de Tour opnemen in zijn programma? Iedereen heeft er wel een mening over. Het Nieuwsblad ging het vragen aan Thibaut Pinot, één van de opmerkelijkste deelnemers aan de Giro. In de ingekorte bergrit deed de Fransman alles om te kunnen winnen, maar ergerde hij zich aan het koersgedrag van Cepeda.

© photonews

Overigens is Pinot ook notoir kenner van alle gevaren die om de hoek loeren in de Tour de France. De klimmer van Groupama-FDJ zegt alleszins dat hij Evenepoel graag in actie zou zijn in de Tour de France. Tegelijkertijd wijst Pinot er ook op dat een Tour-deelname riskant kan zijn.

Het is immers de vraag of Evenepoel niet weer heel wat kritiek over zich heen zou krijgen als de prestaties uitblijven. Pinot merkt wel op dat de wereldkampioen wegwielrennen heel makkelijk lijkt om te gaan met druk en aandacht. De pupil van Marc Madiot omschrijft dat als een grote troef.