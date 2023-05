Thijs Zonneveld ziet verschillende barsten in het harnas van Primoz Roglic: "Hij heeft het nog lang kunnen camoufleren"

Primoz Roglic heeft naar Monte Bondone een mindere dag gekend. Hij moest passen op de uitvallen van zijn concurrenten en verloor zo 25 seconden.

"Nochtans was Jumbo-Visma tijdens de etappe ontzettend dominant en alles overheersend", aldus Thijs Zonneveld in de podcast In Het Wiel van Algemeen Dagblad. "Zo reden ze tenminste rond, maar in de 16e etappe waren de barsten in het harnas van Primoz Roglic zichtbaar."

Zonneveld zag verschillende tekens van die barsten. "Toen Rohan Dennis van kop af ging, zou een goede Roglic het kopwerk direct overlaten aan Sepp Kuss", ging hij verder. "Maar dat gebeurde niet. Toen UAE flink aanzette, fladderde Kuss er zo naartoe, maar bij Roglic ging het net te traag."

Ook in de bochten zag Zonneveld een mindere Roglic: "Bij het aanzetten na de bochten moest hij telkens een metertje geven. Op sommige momenten ging Kuss het tempo drukken en niet versnellen. Dat deed hij om Roglic een adempauze te geven. Ook zulke dingen gaven blijk van een mindere Roglic."

"Het is ze nog best lang gelukt om te camoufleren dat Roglic niet goed was, maar op een gegeven moment gaat dat niet meer. Thomas pikte dat op en die is dan ervaren genoeg om te weten dat hij dan zelf moet versnellen", besloot Zonneveld.