🎥 Smaakmaker van Intermarché-Circus-Wanty steelt de show de steile slotklim in de Giro

Laurenz Rex heeft voor de show tijdens de voorlaatste rit in de Giro gezorgd. Hij pakte uit met een wheelie.

Voor velen was de klimtijdrit naar Monte Lussari een verplicht nummer. Ook zullen vele renners tegen de rit opgezien hebben.

Laurenz Rex van Intermarché-Circus-Wanty werkte zijn tijdrit af en had op het einde nog wat energie over. In de slotmeters pakte hij uit met een wheelie. De supporters aan de finish namen het kunststukje van harte.

Zo liet Rex zich nog een keer zien. Eerder was hij al mee in 2 ontsnappingen. In de 14e rit droeg de ontsnapping tot het einde en sprintte hij naar een 4e plaats.