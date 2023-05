Ferme kritiek op de klimtijdrit in de Giro: "Een grote ronde onwaardig"

In de Giro is de laatste sleuteletappe een klimtijdrit. Die eindigt op een monsterlijke klim en moet heel wat spektakel opleveren, maar oogst ook kritiek.

De laatste klim van deze Giro is de Monte Lussari. Die is 7,3 km lang en gaat 12,1% omhoog. Er zijn stroken tot 22% en het is er extreem smal. Zo smal, zodat er geen enkele volgwagen kan passeren. Daardoor zal er achter elke renner een motor met een mecanicien achterop rijden.

De Giro wil met die etappe graag met een knal eindigen, maar van buitenaf oogst de organisatie toch heel wat kritiek. "Het is een grote ronde onwaardig", aldus José De Cauwer bij Sporza. "Je hebt die motard met die mecanicien achterop, maar stel dat je 2 keer iets voorhebt, dan is het meteen gedaan."

Ook Patrick Lefevere kan de klimtijdrit niet smaken. "De renners en ploegen bereiden maanden aan een stuk de Giro op een professionele manier voor", stelt hij bij Het Nieuwsblad. "En dan zit er tijdens de 10 bepalende kilometers van de Giro een mecanicien met een fiets over zijn schouder op een motor. Zijn dat dan de professionele standaarden van de wielersport? Ik vind het een farce."

Lefevere voegde er ook nog aan toe dat Ilan Van Wilder met een 36x34-verzet zal rijden. "Dat is mountainbike, geen wielrennen", is hij streng. "Ik vind dat we de grenzen van de verschillende disciplines wat strenger moeten bewaken."