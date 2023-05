Het klassement in de Giro: het verschil tussen Geraint Thomas en Primoz Roglic, de strijd om de laatste podiumplaats en de laatste top 10-plaatsen

De Giro telt nog één sleutelrit. Die moet de top van het klassement in een beslissende plooi leggen. Geraint Thomas lijkt nog één echte uitdager te hebben. En wat met de laatste plaats op het podium en de plaatsen in de rest van de top 10.

Aan de top van het klassement lijkt het erop dat de Giro enkel nog tussen Geraint Thomas en Primoz Roglic gaat. Thomas heeft een voorsprong van 26 seconden op Roglic. Ook Joao Almeida staat nog binnen de minuut (+59"), maar in de vorige ritten kon hij Thomas en Roglic niet volgen. Zo lijkt het erop dat Almeida 3e zal eindigen.

De volgende renners in het klassement zijn Damiano Caruso en Eddie Dunbar. Caruso lijkt zeker van een plaats in de top 5, maar Dunbar moet zeker nog rekening houden met Thibaut Pinot, Thymen Arensman en eventueel ook Lennard Kämna.

Verder in de top 10 staat Andreas Leknessund nog altijd mooi op plaats 9 en Laurens De Plus staat nog net in de top 10. In de klimtijdrit zal hij zijn plaatsje tegenover Einer Rubio fel moeten verdedigen.

In de rest van de top 15 staan ook nog Santiago Buitrago, Ilan Van Wilder, Aurélien Paret-Peintre en Sepp Kuss. Van Wilder kan nog een plaatsje opschuiven.

© photonews