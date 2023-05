📷 🎥 Tadej Pogacar heeft 2 keer fantastisch nieuws

Tadej Pogacar heeft voor het eerst sinds zijn val weer op de weg getraind. Ook gaat hij op hoogtestage. Zo schreef hij op Instagram.

Door zijn val in de Luik-Bastenaken-Luik begon Tadej Pogacar aan een race tegen de tijd. Hij liep breukjes in zijn pols op en daardoor was hij tot 10 weken uit. Zo was zijn Tour-voorbereiding verstoord en was het onzeker of hij die topfit zou halen.

Een paar weken geleden mocht Pogacar opnieuw op de rollen rijden en hij kwam ook nog eens met een nieuwe update. Op Instragram liet hij weten dat hij voor het eerst weer op de weg had getraind. Ook traint hij tussendoor nog altijd binnen en is er ook aandacht voor andere leuke dingen.

Ten slotte had Pogacar nog meer goed nieuws. Hij zal zijn UAE op hoogtestage in Spanje vervoegen. Zo is de Sloveen terug een stap dichter bij de Tour.