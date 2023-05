🎥 Met dank aan Geraint Thomas: Mark Cavendish pakt op fenomenale wijze uit in de slotrit in de Giro

De Giro is met een sprookje geëindigd. Mark Cavendish heeft tot Rome overleefd en het ook afgemaakt in de sprint.

Nog 126 kilometer moesten de renners afwerken in en rond Rome voor de 21ste etappe. De gebruikelijke taferelen met vieringen en gebabbel tussen de rennerst moest er bij genomen worden.

Na het binnenrijden van Rome ontstond er toch een vlucht van drie renners met Skujins, Bouet en Benedetti, maar het zou toch een massasprint worden. Derek Gee probeerde nog even, maar INEOS Grenadiers pakte hem snel terug.

Want het Britse team leek in dienst te rijden voor Mark Cavendish (Astana). Ook Geraint Thomas zette zich in de laatste twee kilometer nog eens op kop van het peloton.

En het sprookje kwam wel degelijke uit. Jonathan Milan zette veel te vroeg aan, Cavendish nestelde zich goed in het wiel van Gaviria en kwam er makkelijk uit. De Britse kampioen maakte het met lengten af en pakt toch zijn felgebeerde zege in de Giro.

🚴🇮🇹 | Daar is hij dan toch. Cavendish pakt de laatste etappe met hulp van makker Geraint Thomas. 🙌

⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣

📺 Koers kijk je op discovery+⁣ pic.twitter.com/v79yHZD7Kl — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) May 28, 2023

