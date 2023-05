Geraint Thomas komt met opvallende verklaring voor kopbeurt voor Mark Cavendish: "Daarom moest ik het doen"

Geraint Thomas verloor zaterdag de Giro in de tijdrit, maar toonde zich zondag alweer groots. Hij zette zich op kop van het peloton en hielp zo Mark Cavendish aan de ritzege.

Het was een opmerkelijk moment in de slotkilometers van de laatste rit in de Giro. INEOS Grenadiers zette zich op kop van het peloton, Geraint Thomas deed de laatste kopbeurt in de laatste twee kilometer.

Vriend uit de brand helpen

En daarvoor had Thomas een opvallende verklaring. "Ik deed een voorspelling in Watts Occuring (Thomas’ eigen podcast, nvdr.), dus ik moest het wel uit laten komen", lachte hij bij Eurosport.

"Ik zat daar en zag dat hij alleen Luis Léon (Sánchez, nvdr.) bij zich had. 'Ik dacht: ik help een vriend even uit de brand'", zei de Welshman nog. Een dag eerder had hij de Giro verloren aan Primož Roglič in de tijdrit.

"Het is emotioneel geweest. Ik ben niet gestopt met berichtjes lezen na gisteren, maar het is een prachtige wedstrijd geweest. We hadden met de jongens een geweldig team. Ik heb er echt van genoten. Misschien ben ik 37, maar ik voel me minstens 27."