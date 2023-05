Ilan Van Wilder wordt 12e in de Giro, maar geeft de organisatie ook een sneer: "Alles voor het spektakel"

Ilan Van Wilder zal in deze Giro uiteindelijk 12e eindigen na een sterke tijdrit. Achteraf was hij niet te spreken over de 'tijdrit'.

In de klimtijdrit eindigde Ilan Van Wilder 13e en deed hij beter dan Santiago Buitrago. Zo kon hij in het klassement nog een plaats opschuiven en werd hij 12e in het klassement. Achteraf gaf hij bij Sporza aan dat hij na de tijdrit al wat zou vieren en zal eten wat hij wil. "Tijdens de slotrit zal ik gewoon genieten."

Over zijn Giro is Van Wilder uitermate tevreden, maar over de tijdrit was dat een pak minder. "Het was gewoon verschikkelijk. Op het vlakke was ik relatief rustig begonnen, maar het 1e deel van de klim ging ik iets te hard, waardoor ik in het 2e deel het wat moeilijker had. Op het einde kwam ik er dan weer wat door."

"Het was echt niet tof", ging Van Wilder verder. "Dit is voor mij geen tijdrit. Ze hadden makkelijk ook een klim kunnen vinden, waar je wel met je tijdritfiets tot boven had kunnen rijden. Maar ze wilden er een spektakel van maken."