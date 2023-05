Philippe Gilbert ziet een reden voor het verliezen van de Giro door Geraint Thomas in de tijdrit

Primož Roglič kon ondanks een kettingprobleem toch zijn 26 seconden achterstand in het klassement goedmaken op Geraint Thomas. Hij was maar liefst 40 seconden sneller dan de Welshman.

Thomas verloor als maar meer tijd op Roglič en bij de Welshman vielen toch twee dingen op. Eerst en vooral de lange fiets- en helmwissel van Thomas, Roglič was daar zelfs 7 seconden sneller.

En daarnaast was er ook de enorme zoutafzetting op de broek van de Welshman. Dat viel ook Philippe Gilbert op. In rittenkoersen moeten de leiders namelijk met een pak van de organisatie rijden.

"Wat was volgens jou de impact van de tijdritpakken op vlak van prestatie? Roglič reed met een gepersonaliseerd tijdritpak, terwijl Thomas vlak voor de tijdrit een tijdritpak van de organisatie opgelegd kreeg. Was hij daarom trager? Was dat de reden dat hij zoveel zweette?"

One thing I forgot! What was the impact performance wise for the clothing? Rogla with his own TT suit! Against G with the clothing brand of the pink Jersey?

Was that the reason G was sweating so much ?