Primož Roglič verklapt wat Geraint Thomas hem te zeggen had nadat hij hem nog roze trui afsnoepte

Primož Roglič weet perfect hoe Geraint Thomas zich nu moet voelen. Roglič werd in de Tour van 2020 op dezelfde manier uit de gele trui gereden door Tadej Pogačar op La Flanche des Belles Filles.

Geraint Thomas moest uiteindelijk 40 seconden toegeven op Roglič in de tijdrit, terwijl hij slechts een voorsprong van 26 seconden had. De Sloveen wint dus straks de Giro met een voorsprong van 14 seconden.

Een miniem verschil, maar toch toonde Thomas zich groots in het verlies. Hij ging Roglič opzoeken en ging ook langs bij iedere ploegmaat van de Sloveen. "We spraken achteraf met elkaar. Hij feliciteerde me", zei Roglič bij Het Nieuwsblad.

"Hij zei dat ik het verdiend had. We zijn ook een beetje vrienden. We drinken samen een biertje. Ik heb veel respect voor hem. Het was een plezier om met hem de strijd aan te gaan."

Well I left it all out there. Chapeau @rogla, you deserve it mate. If you’d offered me this a few months ago when things didn’t seem to be going my way, I’d have taken it. But right now I feel pretty devastated #giro pic.twitter.com/BxTNFaWSwI