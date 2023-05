Lotto Dstny voelt zich mentale winnaar na duidelijke keuze: "Dat was anders niet mogelijk geweest"

Lotto Dstny stond voor het eerst in 23 jaar niet aan de start van de Giro. Maar de Belgische ploeg lijkt ook de goede keuze gemaakt te hebben.

Lotto Dstny kon door zijn prestaties van vorig jaar rekenen op een wildcard voor de Giro. Maar de ploeg sloeg dat af om zich te focussen op kleinere wedstrijden in België en Frankrijk.

En met succes want de ploeg verzamelde 1.406 punten tijdens de periode van de Giro, een aantal dat ze tijdens de Giro wellicht niet hadden gehaald. De grootste concurrent van Lotto Dstny, Israel-Premier Tech, scoorde wel zo'n 200 punten meer.

Maar dat was vooral door de vele ereplaatsen van wonderman Derek Gee. Maar Lotto Dstny had ook al goed gescoord voor de Giro, waardoor ze nu op plek 10 staan in het ploegenklassement, Israel-Premier Tech staat 15de.

Nog altijd de goede keuze

Toch verdedigen ze bij Lotto Dstny nog altijd de keuze om de Giro niet te rijden. "Niet alleen omdat we in andere koersen veel punten gesprokkeld hebben. Maar ook omdat 7 à 9 renners lange tijd op hoogte zijn kunnen gaan trainen tijdens de Giro. Dat was anders niet mogelijk geweest", zegt Kurt Van de Wouwer bij Sporza.

En de renners die op hoogte gingen, rijden over een maand ook de Tour. En daar kan de ploeg weer heel wat punten verdienen voor de UCI-ranking.

