📷 Bahrain Victorious komt voor de Tour de France met een speciaal shirt op de proppen: "Ter ere van de rijke geschiedenis"

Bahrain Victorious zal tijdens de Tour de France niet in zijn typische rood-oranje kleur rijden. Mikel Landa, Wout Poels en co zullen in een shirt ter ere van de parelindustrie in Bahrein rijden.

"We vinden het geweldig om voor de Tour de France onze nieuwe outfit voor te stellen", staat er op de website van Bahrain Victorious te lezen. "Het is gebaseerd op de rijke parelindustrie van Bahrein. Bahrein staat bekend als de Parel van de Golf." "De parelindustrie was eeuwenlang de ruggengraat van de economie van Bahrein, waardoor het een welvarend handelscentrum werd", ging het verder. "Het op parels geïnspireerde ontwerp van het team weerspiegelt de natuurlijke schoonheid en elegantie van deze kostbare edelstenen. De groenblauwe accenten symboliseren de wateren van de Arabische Golf en de subtiele gouden accenten weergeven de glinsterende gloed van parels." Voor Bahrain Victorious zullen onder meer Mikel Landa, Wout Poels en Matej Mohoric de Tour de France rijden. 👀 ⚪️ Unveiling our pearl-inspired design for @LeTour to pay homage to Bahrain's rich pearling history.#RideAsOne #TDF #TeamPearl #Pearl



🔗 https://t.co/8MXBgDRPsc pic.twitter.com/vW6ffSkBiy — Team Bahrain Victorious (@BHRVictorious) May 31, 2023