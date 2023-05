Victor Campenaerts voelt zich klaar voor zijn comeback en stelt ook al zijn doelen voor de rest van het seizoen

Victor Campenaerts staat zondag aan de start van de Dauphiné. Daar zal hij voor het eerst sinds lang weer aan de start van een koers staan. Vervolgens wil hij nog een goed seizoen rijden.

Met veel goesting startte Victor Campenaerts aan het voorjaar, maar door een val in de Bredene Koksijde Classic kwam er een voortijdig einde aan zijn voorjaar. Hij liep bij die val een breuk in zijn wervelkolom op.

Zo stond Campenaerts voor een lange revalidatie. Na talloze bezoeken bij de kinesist en hoogtestage in Spanje zit zijn revalidatieperiode na bijna 3 maanden er zo goed als op. Hij zal aan de start van de Dauphiné staan. "De last in mijn rug is nog altijd niet 100% weg, maar het is wel onder controle", zei hij in gesprek met Sporza.

Qua doelen is Campenaerts vooralsnog bescheiden. Hij wil de Dauphiné gewoon uitrijden. Nadien volgt een nieuwe hoogtestage van 2 weken, het BK op de weg, de Circuit Franco-Belge en de Sibiu Tour in Roemenië.

Campenaerts wil zo verder opbouwen naar zijn echte doelen die hij dit seizoen nog heeft. "Ik wil in de Renewi Tour en de Vuelta wel op niveau zijn. Mijn seizoen zal geslaagd zijn als ik nog een of andere koers kan winnen", besloot hij.