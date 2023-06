Arkéa Samsic heeft opnieuw slecht nieuws voor Belgische spurter

Amaury Capiot is opnieuw geopereerd. Deze keer was het aan de linkerknie en zo blijft hij op de sukkel, want Capiot kwam dit seizoen door blessureleed nog niet in actie.

Dit seizoen kwam Amaury Capiot nog niet in actie. Dat was als gevolg van een operatie aan de rechterknie begin maart. De revalidatie verliep niet voortreffelijk, want Arkéa Samsic liet weten dat Capiot opnieuw geopereerd werd. Deze keer was het aan de linkerknie. Zo blijft Capiot op de sukkel en zal het nog wat langer op zijn seizoensdebuut wachten zijn. Hoe lang Capiot out zal zijn is niet duidelijk. Arkéa Samsic gaf mee dat hij voor onbepaalde duur uit is. Door die nieuwe operatie wordt het voor de Belg moeilijk om zich voor een nieuw contract in de kijker te rijden. Zijn huidige loopt immers aan het einde van 2023 af. Vorig seizoen kende Capiot nochtans een goed seizoen. Hij boekte zijn eerste profzeges. Eerst won hij de GP La Marseillaise en nadien won de sprinter ook een etappe in de Boucles de la Mayenne.