Belg van Soudal Quick-Step maakt zijn rentree in de Dauphiné na maandenlange blessureleed: "Ik kon 4 weken mijn knie niet plooien"

Mauri Vansevant maakt zondag in de Dauphiné zijn rentree in het peloton. Hij stond maar liefst 3 maanden aan de kant, nadat hij een blessure in het voorjaar had opgelopen.

Het seizoen begon goed voor Mauri Vansevenant. Hij maakte indruk in de Ronde van Oman en won de slotetappe, goed voor zijn 1e profzege. Op een haar na pakte hij ineens ook de eindzege mee, maar Matteo Jorgenson hield een seconde voorsprong over. Vansevenant leek op weg voor een goed seizoen, maar dan begon de ellende. Tijdens de verkenning van de Strade Bianche stootte hij zijn knie. Daarbij liep hij een klein scheurtje in het vlies tussen zijn knieschijf en zijn patellapees op. Het leek eerst niet ernstig en de jonge Belg reed de Strade uit, maar nadien had hij veel last. "We hebben uiteindelijk röntgenfoto's gemaakt", vertelde Vansevenant aan Het Laatste Nieuws. "Een operatie bleek nodig. Ik liep 10 dagen met krukken en kon 4 weken mijn knie niet plooien. Fietsen was niet mogelijk. Ik moest helemaal van nul beginnen. Pas half april, anderhalve maand geleden, kon ik weer trainen." Na 3 maanden staat Vansevenant kort bij zijn terugkeer in het peloton. Hij zal de Dauphiné rijden. "Ik maak me geen illusies. Het is een van de zwaarste koersen van het jaar en ga gewoon proberen wedstrijdritme te vinden. Hopelijk kom ik er op het einde van de week wat door", besloot hij.