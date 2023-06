Wat met Tadej Pogacar in de Tour de France?: ploegleider van een ander team ziet het pessimistisch in

Er is veel onzekerheid over Tadej Pogacar richting de Tour de France. Voor hem is het een race tegen de tijd om zich tijdig klaar te stomen.

Tijdens Luik-Bastenaken-Luik kwam Tadej Pogacar zwaar ten val. Daarbij liep hij een polsbreuk op en stond hij voor een lange revalidatie. Zo werd het een race tegen de tijd om zich voor de Tour de France klaar te stomen.

Ondertussen zit Pogacar al een paar weken terug op de fiets. Ook is hij met UAE op hoogtestage in Spanje. Dat zijn goede tekens, maar het blijft richting de Tour een korte periode.

Julien Jurdie, ploegleider bij AG2R Citroën, probeerde bij Cyclism'Actu de situatie van Pogacar in te schatten: "Als ik zijn ploegleider zou zijn, dan zou ik een beetje ongerust zijn. Natuurlijk blijft hij een fenomeen, maar je moet er meteen staan in de Tour. Het parcours is zeer agressief door de start in het Baskenland en ook de Pyreneeën komen er snel aan."

Het Franse medium meldde ook dat Pogacar vrijdag rond 17 uur een persconferenti zou geven. Over wat die zou gaan, is niet duidelijk. Geeft hij zijn programma richting de Tour of zou hij zijn forfait aankondigen? Dat zullen we tijdens de eventuele persconferentie horen.