🎥 Sterke Olav Kooij houdt twee Belgen van zege in Heistse Pijl, Tim Merlier kent pech in de slotfase

De Heistse Pijl is opnieuw op een sprint uitgedraaid. De Nederlander Olav Kooij heeft het werk van Jumbo-Visma mooi afgemaakt.

De Heistse Pijl is een klassieker op de Belgische kalender met start in Vorselaar en daarna 6 lokale rondes in en rond Heist-op-den-Berg met de Heistseberg als scherprechter op het parcours.

Zes renners kozen voor het hazenpad en de vlucht van de dag. Daarbij twee Belgen met Daan Mariën (Baloise - Trek Lions) en Mauro Verwilt (Tarteletto - Isorex). De kopgroep beukte een hele dag door en dat resulteerde in gemiddelde van meer dan 46 km/u in de eerste uren.

Op zo'n 25 kilometer van de streep was het verhaal van de sprinters echter over en was het aan de sprintersploegen om zich voor te bereiden op de aangekondigde sprint. Daarbij moeste de Heistseberg net voor de laatste kilometer nog één keer beklommen worden.

Kooij maakt het mooi af

In de laatste 2 kilometer zag Tim Merlier zijn winstkansen wegsmelten door een aanrijding en een lekke band. Jumbo-Visma nam de laatste kilometers in handen, Olav Kooij werd perfect afgezet door Tim van Dijke.

Kooij kwam op 200 meter van de streep uit het wiel van zijn ploegmaat en rondde het perfect af. Jordi Meeus kwam nog opzetten, maar werd tweede. Robbe Ghys werd knap derde.

Results powered by FirstCycling.com