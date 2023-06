Wout van Aert kijkt uit naar lievelingskoers: "Al dingen gepresteerd die mensen voor onmogelijk hielden"

Wout van Aert staat begin juli weer aan de start van de Tour. Hij hoopt er weer te schitteren en zich optimaal voor te bereiden op het WK twee weken later.

Over een week staat Wout van Aert aan de start van de Ronde van Zwitserland, daarna volgen het BK tijdrijden en het BK op de weg. En begin juli is er dan de Tour. In tegenstelling tot vorig jaar gaat Van Aert dit keer niet voluit voor groen.

"Ik ben op mijn best in een ronde waar vaak niets moet, maar wel alles kan. In de Tour presteerde ik al dingen die mensen voor onmogelijk hielden," zei Van Aert bij Procycling.

In 2021 was Van Aert al eens de beste in een etappe met tweemaal de Mont Ventoux en won hij ook de de tijdrit en de slotrit op de Champ-Elysée in het slotweekend. Vorig jaar pakte hij dan op fenomenale wijze de vierde rit naar Calais in de gele trui.

WK in Glasgow

Na de Tour van dit jaar gaat de focus direct op het WK in Glasgow, dat zo'n twee weken later volgt. "De beste voorbereiding is om in Frankrijk volle bak te gaan. Tussenin is er voldoende hersteltijd. Automatisch volgt er supercompensatie", stelde Van Aert nog.