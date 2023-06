Thomas De Gendt heeft spectaculair plan in gedachten bij niet-selectie voor tiende Tour: "Niemand wil met me mee"

Thomas De Gendt staat vanaf zondag aan de start van de Dauphiné. Daar hoopt hij zijn plaats voor een laatste Tour af te dwingen.

Thomas De Gendt (36) heeft nog een contract voor volgend jaar bij Lotto Dstny, maar toch wil hij dit jaar voor het laatst strijden voor een plekje in de Tour. Het zou dan zijn tiende Tour zijn.

De Gendt reed de Tour voor het laatst in 2021, maar hield daar geen goede herinneringen aan over. Sprinter Caleb Ewan startte niet meer in de vierde etappe en De Gendt was zelf niet goed genoeg.

Hij wil het hoofdstuk van de Tour dan ook beter afsluiten en hoopt dus nog op een laatste selectie. Maar De Gendt heeft ook al een alternatief plan moest hij de selectie voor de Tour niet halen.

Alleen heen en terug naar Calpe

Hij wil dan namelijk heen en terug rijden naar het Spaanse Calpe (zo'n 3500 kilometer, nvdr.). "Zo heb ik zelf toch nog mijn grote ronde gereden. Mijn gsm gaat uit want ik wil niet gebeld worden om een andere koers te rijden dan", zegt hij bij Het Nieuwsblad.

De Gendt wil dan zo'n 180 kilometer per dag gaan rijden om zo op 10 dagen in Calpe te staan, er dan 2 of 3 dagen te blijven en dan terug te keren. "In mijn eentje, want ik vind niemand die met me mee wil."