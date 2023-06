Maxim Van Gils blijft maar goede resultaten neerzetten en spreekt duidelijk zijn ambities uit voor de Dauphiné

Maxim Van Gils begon zondag uitstekend aan zijn Dauphiné met een vijfde plaats. De jonge Belg heeft vooral klassementsambities de komende week.

Maxim Van Gils (23) is aan een uitstekend seizoen bezig. Op 24 koersdagen eindigde hij al twee keer op het podium en ook nog 12 keer in de top tien. Zondag werd hij dus vijfde in de eerste etappe van de Dauphiné.

Ook voor de rit van maandag ziet de jonge Belg kansen. "Ik denk dat deze etappe nog een tikkeltje pittiger is. In de finale wachten heel wat lastige heuveltjes en blijven we eigenlijk alleen maar klimmen. Ik hoop dat het een sprint van een klein groepje wordt, maar misschien blijft de kopgroep vooruit", zei hij bij Cycling Pro Net.

Klassement is het doel

Van Gils kende een goed voorjaar met een tweede plaats in de Volta Limburg Classic, een zevende in de Amstel Gold Race en een achtste plaats in de Waalse Pijl. "Mijn vorm was uitstekend en ik heb wat mooie resultaten neergezet."

Maar op de hoogtestage nadien vond Van Gils niet meteen het goede gevoel terug. "Ik was een beetje bang dat dat in de Dauphiné tot uiting zou komen, maar tot nu toe gaat het prima. Hopelijk verbeter ik gedurende de week en kan ik een mooi klassement neerzetten. Dat is in elk geval het doel."