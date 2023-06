Eén cruciale factor kan de juiste weg voor Evenepoel bepalen: "Voorbereiding op Tour zou goed kunnen komen, maar..."

Over de weg die Remco Evenepoel nu moet inslaan, is al veel inkt gevloeid. Er is één cruciale factor die hem kan helpen beslissen. Over wanneer de Tour te rijden en dergelijke.

Het verhaal waarin Remco Evenepoel verzeild is geraakt, is inmiddels wel bekend. "Ik zie in Evenepoel een renner die zijn doelen niet gehaald heeft in de Giro. Hij is gelukkig niet gevallen. Hij was gewoon ziek, hij had corona. Een voorbereiding naar de Tour toe zou in principe wel goed kunnen komen", zegt Marcel Kittel in De Grote Plaat.

"Maar je hebt ook nog een hele ploeg daar achter en die moet samen met hem beslissen wat het beste is voor de ploeg", voegt de Duitser er meteen aan toe waarom Evenepoel dan niet aan de Tour zou deelnemen. Na de opgave in de Giro verkondigde Lefevere al snel dat er geen Tour of Vuelta op het programma van Remco zou komen.

GOED OVERLEG GEEFT RUST

"Ik denk dat het wel goed is voor een renner dat je een ploegleider of teambaas hebt die aangeeft: zo gaan we het doen. Dat geeft jou ook een beetje rust. De doelstelling behalen is dan makkelijker. Je hebt altijd mensen om je heen die dit en dat zeggen, maar wat wil je zelf? Als je dat met één iemand goed kunt overleggen, is dat beter", besluit Kittel.