📷 Wout van Aert moet alweer de koude trotseren, maar geniet ook samen met zijn vrouw Sarah

De tweede hoogtestage van Wout van Aert in Zwitserland zit erop. En hij genoot ook weer samen met zijn vrouw Sarah De Bie.

Zondag komt Wout van Aert eindelijk weer in competitie in de Ronde van Zwitserland, want sinds Parijs-Roubaix begin april reed Van Aert geen koers meer.

Van Aert is al enkele dagen in Zwitserland, samen met zijn ploegmaat Wilco Kelderman. Woensdag werkten Van Aert en Kelderman hun laatste zware training af, donderdag was het tijd een wat lichtere training.

Net zoals de afgelopen dagen moest Van Aert weer de sneeuw trotseren. Onderweg was er tijd voor een koffiestop waar ook zijn hoogzwangere vrouw Sarah De Bie aanwezig was.

Van Aert en De Bie verwachten in de zomer hun tweede kindje, wanneer precies is niet duidelijk.