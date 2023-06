Pogačar deed emotionele bekentenis bij moeder na Tourzege tegen Roglič: "Die uitspraak deed me veel pijn"

In Slovenië hebben ze met Tadej Pogačar en Primož Roglič twee absolute wereldtoppers. Maar ze hebben duidelijk een favoriet daar.

Tadej Pogačar snoepte in 2020 de eindzege in de Tour de France van Primož Roglič nog af door hem nog uit het geel te rijden in de klimtijdrit op La Planche des Belles Filles.

Roglič wordt echter meer op handen gedragen in Slovenië dan Pogačar. De moeder van Pogačar, Marjeta, vertelde bij Bahamontes over wat er gebeurde na de zege van haar zoon in de Tour.

"Vorig jaar zei Tadej tegen mij: ‘Mama, ze houden niet van mij.’ Hij doelde op de Slovenen. Die uitspraak deed me veel pijn. Na de Tour van 2020 kreeg Tadej veel negatieve reacties. Persoonlijk berichten en zo."

"Hij had Roglič zogenaamd verraden. We spreken hier over een minderheid, maar het raakt hem nog steeds. In Slovenië hangt er een soort schaduw over Tadej. Alsof hij was voorgekropen aan de kassa. Maar in de koers is dat toch de bedoeling?"

Supporteren voor Vingegaard in het Sloveens

En er is nog altijd een minderheid van de Slovenen die tegen Pogačar supporterden. "In Parijs-Nice supporterden sommigen voor Vingegaard, toen hij zij aan zij met Tadej passeerde. Ze riepen aanmoedigingen in het Sloveens naar de Deen, zodat Tadej het kon horen. Ik begrijp dat niet."