Serieuze opdoffer voor Lotto Dstny in de Dauphiné, vraagtekens bij de Tour

Stevige domper voor Lotto Dstny in het Critérium du Dauphiné. Speerpunt Maxim Van Gils heeft in de vijfde etappe opgegeven.

Maxim Van Gils was aan een goede Dauphiné bezig met al twee keer een vijfde plaats in de eerste twee etappes. Woensdag kreeg hij wel al een serieuze tik in de tijdrit, toen werd hij pas 41ste en zakte naar plek 31 in het klassement.

Van Gils had een doel gemaakt van het eindklassement in de Dauphiné en de zwaarste etappes moesten nog komen. Wat er precies aan de hand is met Van Gils, is op dit moment niet duidelijk.

Deze week nog maar raakte bekend dat Maxim Van Gils in juli ook de Tour de France zal rijden, zijn eerste grote ronde in zijn carrière. Of die in gevaar komt is ook nog onduidelijk.