Wout van Aert maakt nog eens goed duidelijk wat hij vindt van rivaliteit met Mathieu van der Poel

In de Ronde van Zwitserland komen ze niet tegen elkaar uit, maar in de Tour komen Wout van Aert en Mathieu van de Poel elkaar wel opnieuw tegen. Van Aert geeft nog eens zijn kijk op hun rivaliteit.

Al sinds hun jeugd in het veldrijden vochten Wout van Aert en Mathieu van der Poel talloze duels uit die al voor veel memorabele momenten zorgden. Denk maar aan het voorbije WK veldrijden.

Van Aert en Van der Poel hebben elkaar ook naar een hoger niveau getild door telkens die duel uit te vechten. Moet Van Aert altijd op zijn best zijn om de Nederlander te kunnen kloppen? "Ja. Dat is een open deur intrappen", zegt hij bij ProCycling.

"Met hem aan de start voelt het vertrouwd aan. Dan weet je dat je elkaar tegenkomt in de finale, zeker in een veldrit. Wanneer ik Mathieu versla, is mijn conclusie achteraf meestal die van een perfect verlopen race. Dan passen alle puzzelstukjes", zegt Van Aert nog.

De Grote Drie

Samen met Pogačar en Van der Poel werd Van Aert tijdens het voorjaar ook bij de 'Grote Drie' gerekend. "Het doet me wel plezier om in dat verband genoemd te worden. Zeker als je koers na koers kan tonen dat je bij de sterksten hoort. Maar alles is relatief. In de Giro ging het over de ‘Grote Twee’ en dat waren Evenepoel en Roglič.