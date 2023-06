Remco Evenepoel antwoordt duidelijk op Tadej Pogačar over de Tour én de hoge verwachtingen vanuit België

Remco Evenepoel hervat zondag in de Ronde van Zwitserland. De Tour was nooit een optie stelt de wereldkampioen.

Hoewel de roep vanuit België heel groot was om na het fiasco in de Giro de Tour te gaan rijden, was dat voor Remco Evenepoel geen optie. "Als ik in de Tour start, wil ik 150 procent zijn. Dat zou nu niet lukken, dus dan is het beter om niet te starten", zei hij op een persconferentie in Zwitserland.

Onder meer Tadej Pogačar zelf zei dat hij in de situatie van Evenepoel wel in de Tour zou gestart zijn. "Ik heb wat berichten uitgewisseld met Pogačar en jullie moeten begrijpen dat ik zes maanden voorbereiding heb gedraaid richting de Giro, op een kale berg. Dat was af en toe vrij saai."

Geen maandenlange voorbereiding

"Het zou een optie kunnen zijn, maar jullie zouden er teleurgesteld over zijn als ik zou lossen in de eerste bergrit. Dat zou een flinke domper zijn voor België", verwijst hij naar de grote verwachtingen in België.

"Degene die in mijn schoenen zouden staan, zouden het begrijpen. De jongens die naar de Tour gaan, zijn daar ook al maanden mee bezig. Er zijn gesprekken over gevoerd, maar het was snel duidelijk dat we het niet zouden doen", zei hij nog.