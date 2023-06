Wout van Aert ontkent conflict bij Jumbo-Visma: "Dat was totaal niet het geval"

Wout van Aert hervatte de competitie met een derde plaats in de openingstijdrit van de Ronde van Zwitserland. Over de Neftlix-docu over de Tour van vorig jaar is hij iets minder tevreden.

Van Aert begon dus met een goede tijdrit in Zwitserland, zijn ploegmaat en straks kopman in de Tour, Jonas Vingegaard, rolde met twee ritzeges en het eindklassement de Dauphiné op.

Alle voortekenen lijken dus voorlopig goed te staan voor de Tour, waar Van Aert voor zoveel mogelijk ritzeges gaat en hij ook Vingegaard weer aan het geel wil helpen.

In de Netflix-docu over de Tour van vorig jaar bleek dat Vingegaard teleurgesteld was toen Van Aert de vierde rit in Calais won omdat de Deen liever mee was geweest met Van Aert en die niet op hem had gewacht.

"Ik herinner me dat ik boven op de top van de Cap Blanc Nez kwam, dat ik omkeek en dat ik Jonas zag. Maar ik wist niet: zit daar tien man of twintig? Zo gaat dat elke dag in de Tour. Nu is het zo gemonteerd dat het lijkt alsof er frictie was. Dat was totaal niet het geval", zei Van Aert daarover bij HLN.