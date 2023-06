Greg Van Avermaet geeft zijn duidelijke mening over verlaten van de Tour van Wout van Aert

Als de tweede zoon van Wout van Aert tijdens de Tour geboren wordt, dan zal hij ook naar huis gaan. Greg Van Avermaet begrijpt die beslissing.

Dat Sarah De Bie, de vrouw van Wout van Aert, tijdens de Tour zou kunnen bevallen was al langer duidelijk. Maar nu bevestigde Van Aert ook dat hij de Tour zal verlaten als de bevalling tijdens de Tour zou gebeuren.

Evidente keuze

Greg Van Avermaet maakte hetzelfde mee in 2015. Hij ging naar huis voor de geboorte van zijn dochtertje Fleur en begrijpt de keuze van Van Aert dan ook. "Voor mij was dat een evidentie. De geboorte van je kind, dat is iets van twee keer in een leven", zegt hij bij Het Nieuwsblad.

Van Avermaet zou het zichzelf ook niet vergeven hebben moest hij de geboorte gemist hebben. Vooral omdat zijn gezin al veel op de tweede plaats komt, maar op dat moment komt het toch eerst.

"Dan mag het de Tour de France of de Ronde van Vlaanderen zijn, dan moet ge naar huis vertrekken", zegt Van Avermaet nog. Zijn tweede dochtertje, Roos, is in november geboren en dat hebben ze toen bewust zo proberen te plannen.