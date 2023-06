Cian Uijtdebroeks zet alweer Belgische topprestatie neer in Zwitserland, ploegleider doet er nog een schepje bovenop

Cian Uijtdebroeks (20) heeft alweer indruk gemaakt in de Ronde van Zwitserland. De jonge Belg eindigde voor de derde keer dit seizoen in de top 10 van een rittenkoers in de WorldTour.

Cian Uijtdebroeks kan alweer terugblikken op een geslaagde week. Hij eindigde twee keer in de top vijf van een etappe en eindigde als zevende in het eindklassement van de Ronde van Zwitserland.



"Ik ben heel blij met mijn prestatie hier in Zwitserland. De tegenstand was hier heel zwaar, dus zo'n resultaat is veelbelovend." De Vuelta wordt later dit jaar zijn eerste grote ronde.



Maar vooral het overlijden van Gino Mäder zal Uijtdebroeks onthouden van zijn week in Zwitserland. "Zijn tragische dood zal me altijd bijblijven. We zullen hem nooit vergeten als renner én als persoon."



Ploegleider Jens Zemke was tevreden. "Cian was de jongste renner hier in Zwitserland, met zo'n resultaat kunnen we niet anders dan tevreden zijn. Hij bevestigde zijn toptien plaatsen van de Ronde van Romandië en Catalonië."