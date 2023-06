Urska Zigart "weet nu ook eens hoe het voelt", Tadej Pogacar steekt haar met mooie woorden hart onder de riem

Zigart werd in de derde rit van de Ronde van Zwitserland op zo'n 100 meter van de streep nog ingehaald door het peloton. Maar de Sloveense was achteraf niet teleurgesteld.

Zigart zei dat ze op televisie al enkele keren had gezien hoe een renner werd bijgehaald zo kort voor de finish, denk maar aan Rune Herregodts in de Dauphiné. "Nu weet ik een keer hoe het voelt", zei ze achteraf.

"Ik heb alles gegeven, maar er stond teveel tegenwind. Het zal me wel een keer lukken." Tot nu toe heeft Zigart drie profzeges. Ze werd twee keer Sloveens kampioen tijdrijden (2020 en 2022) en won in 2021 een rit in de Ronde van Valencia.

Tadej Pogacar stak zijn vriendin meteen een hart onder de riem. "Je bent mijn inspiratie en mijn heldin. Ik kan niet trotser zijn", schreef hij op zijn sociale media.

"What a sprint!" 😲



21-year-old Elonora Gasparrini wins Stage 3 of the Tour of Switzerland in an epic sprint to the finish! 🏁#TourdeSuisseWomen 🇨🇭 pic.twitter.com/zsbojz8ika