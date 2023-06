Wout van Aert terug in België na zware week in Zwitserland: "Even uit de koerswereld stappen"

Wout van Aert is terug in België na een bewogen Ronde van Zwitserland. Donderdag staat hij al aan de start van het BK tijdrijden.

De Ronde van Zwitserland was nog niet top voor Wout van Aert. Hij eindigde wel vier keer in de top vijf en pakte ook de zwarte puntentrui mee naar huis, maar zelf ervaarde hij dat er nog een stap te zetten was voor de Tour.

Met het BK tijdrijden op donderdag en het BK op de weg zondag hoopt Van Aert nog twee prikkels te vinden. Ertussen en erna is het vooral rusten tot in Bilbao de Tour op gang wordt geschoten. Ook mentaal.

Want de dood van Gino Mäder hakte er ook bij Van Aert stevig in. "Het waren uiteraard ook lastige laatste dagen op menselijk vlak. Het gaat me zeker deugd doen om even naar huis te keren en uit de koerswereld te stappen", zei Van Aert bij Het Nieuwsblad. Tot donderdag dus, op het BK tijdrijden in Herzele.