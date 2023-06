Wout van Aert tracht duidelijk in te schatten hoe ver hij nu juist staat, maar er zijn redenen waarom dat niet makkelijk is

Wout van Aert rondde de Ronde van Zwitserland af in de puntentrui. Weet hij nu hoe ver hij juist staat met het oog op de Tour de France? Niet helemaal.

Na zijn eerste korte reactie op de tijdrit blikte Van Aert bij VTM in het geheel terug op de Ronde van Zwitserland. "Ik heb een goed niveau gehaald. Misschien nog niet mijn allerbeste niveau. In het algemeen had ik die wedstrijdprikkel nodig om hardheid op te doen. Ik hoop wel de komende twee weken nog een stap vooruit te zetten."

Voor verschillende redenen was die geneutraliseerde etappe een tegenvallende dag. "De vrijdagrit die heel triest in het water viel, had een goede test kunnen zijn. Dan is sport even minder belangrijk. In dat opzicht weet ik niet helemaal precies waar ik sta."

APARTE SFEER

"Het zijn moeilijke laatste dagen geweest in een aparte sfeer", verwijst Van Aert ook nog eens naar de emoties rond het overlijden van Gino Mäder. "Moeilijk om te zeggen in hoeverre je mag af gaan op uw gevoel."